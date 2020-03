İkinci el otomobilde esnaf talebe yetişemiyor, satacak araç bulamıyor

İkinci el otomobilde esnaf talebe yetişemiyor, satacak araç bulamıyorİZMİR'in ikinci el otomobil satış noktalarından Otokent'te esnaf, pazara gelen bir otomobilin kısa sürede alıcı bulduğunu belirterek, yoğun talep sonrası satmak için araç bulamadıklarını kaydetti.İkinci el otomobil pazarında İzmir 'in önemli adreslerinden olan Buca ilçesindeki Otokent'te, son 3 aydır hareketlilik hakim. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor. Esnaf satmak için ikinci el araç bulamamaktan yakınırken, bunun nedeninin ise piyasada sıfır kilometre araç bulunamaması olduğu belirtiliyor. Otokent esnafı, ikinci el araçlara yoğun talep sonrası fiyatların son 3 ayda yaklaşık yüzde 30 artırdığını, ancak satışlarda kar marjlarının düştüğünü ve kazançlarının azaldığını söylüyor.'TEK SIKINTIMIZ ARAÇ BULAMIYORUZ'Otokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Karadaş, ikinci el araçlarda fiyat artışının ilk nedeninin, 2018 yılında sıfır araçlarda yüzde 32 oranında gerilemesi olduğunu söyledi. Fatih Karadaş, "Bu nedenle araç bayileri siparişlerini düşürdü. Faizlerin de düşmesiyle ikinci el araçlarda talep arttı. Özellikle son 3 ayda artış oldu ikinci el araçlarda. Bu nedenle fiyatlar yükseldi. Mesela cebinizde paranız hazır olsun, bayilere gidip sıfır araç bulamıyorsunuz. Bu nedenle müşteriler ikinci el araçlara yöneldi. Otokent'te satışlar konusunda çok memnunuz. Tek sıkıntımız araç bulamıyoruz" dedi.OTOMOBİLİNİ SATTI, YERİNE BULAMAYINCA PİŞMAN OLDUOtokent'te hem satıcı hem alıcı olan Yıldırım Kayacı (29), sıkıldığı için otomobilini sattığını, ancak yerine başkasını bulamayınca pişman olduğunu belirterek, "Aracımı satmak için Otokent'e saat 10.00'da geldim. Birkaç saat sonra sattım. Yerine başka araç almak istedim ancak piyasada araç yok. Pişman oldum. Ne yapacağım bilmiyorum" diye konuştu.Galericiler, satış sayılarının arttığını ancak kar marjlarının düştüğünden yakındı. Eskisi kadar kolay araç bulamadıklarını belirten esnaf, talebin de yükselmeye devam ettiğini belirtti.'ARTIŞ DEVAM EDER'Otokent'te galericilik yapan yaşındaki Mustafa Söylemez, otomotiv bayilerinde sıfır araç bulunamadığını söyleyerek, 'Vatandaş ikinci el pazarına yöneldi. Araçlarda fiyat artışı oldu. Bu iyi bir şey değil. Fiyatlar artmasına rağmen araç sayısı artmıyor. Her geçen gün fiyatlar artıyor. 65 lirayla sattığımız aracı 67 liraya alıyoruz. Fiyatlar her geçen gün artıyor. Bayramlar var, yaz tatilleri var önümüzde bunların da fiyat artışını devam ettireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yaza kadar ikinci elde fiyat artışının süreceğini düşünüyoruzö dedi.

Kaynak: DHA