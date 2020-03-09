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İkinci el otomobile bakan çok alan yok

Yeni sahipleri için görücüye çıkmış onlarca ikinci el araç. Pazarlar hareketli ama bakan çok olsa da alan yok. Dünya genelinde yaşanan sıfır araç üretim sıkıntısı 2. el oto pazarlarına da yansıdı.

09.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:16
Yeni sahipleri için görücüye çıkmış onlarca ikinci el araç. Pazarlar hareketli ama bakan çok olsa da alan yok. Dünya genelinde yaşanan sıfır araç üretim sıkıntısı 2. el oto pazarlarına da yansıdı. Sıfır araç almak için bayiye başvuranlar 2 ve 6 ay arasında değişen bekleme süreleri ile karşı karşıya kalıyor.
Bu durum ikinci el araç piyasasında yoğunluğa neden oldu. Ancak artan talep fiyatları da yukarı seviyelere çıkardı. İşin uzmanları fiyatların daha da artacağını belirtiyor. Pazarlardaki ikinci el araç fiyatları 20 bin Lira'dan başlayıp 250 bin Lira'ya kadar çıkıyor.
(İHA) İkinci el otomobile bakan çok alan yok

Kaynak: İHA

Etiketler : Pazarlar, Güncel
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