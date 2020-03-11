İkinci elde fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online pazarda şubat ayında araç fiyatları ocak ayına kıyasla yüzde 12,1, 2019 Aralık ayına kıyasla ise yüzde 23,7 arttı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
İkinci el online pazarda şubat ayında araç fiyatları ocak ayına kıyasla yüzde 12,1, 2019 Aralık ayına kıyasla ise yüzde 23,7 arttı. Satış adetlerinde de geçen aya göre yüzde 9, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artış gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
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