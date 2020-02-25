Haberler » Ekonomi » İkinci gıda denetim seferberliğinde 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi - Ekonomi

İkinci gıda denetim seferberliğinde 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2'ncisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi" dedi.

25.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:01

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Şubat'ta 2'ncisi başlatılan ve 6 gün süren gıda denetim seferberliğinin 7 binden fazla denetçi ile gerçekleştirildiğini belirtti. Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen denetimlerle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhanelerinin denetime tabi tutulduğunu kaydeden Pakdemirli, "İkincisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi. Yine bu denetimlerde 695 numune alındı. Olumsuzluk tespit ettiğimiz işletmelere gereken cezai yaptırımları uyguladık" dedi.

"DENETİMLER SÜRECEK"

Bakan Pakdemirli, bu seferberliğin tamamlanması dolayısıyla kimsenin artık denetim yapılmayacak gibi bir düşünceye kapılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Ekiplerimiz her zaman alanda olacaklar ve bu denetimlerini sürdürecekler. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Gıda da sahtekarlığa asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İLK DENETİM 25 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla ilk denetim, 25 Kasım 2019'da başlamış, 6 gün sürmüş, 72 bin 783 işletme denetimden geçirilmişti.

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleriBakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri

İkinci gıda denetim seferberliğinde 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 17:45:35