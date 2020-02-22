İkinci Görüşte Aşk Filmi

Raphael lisedeyken yazdığı bir roman ile birden bire ünlü olmuştur. Ancak ünlü olmanın getirdiği meşguliyet ve psikoloji ile en başından beri onunla olan eşi Olivia’yı ihmal eder. Ve en sonunda çok kötü bir kavga ederler. Raphael kavganın ertesi sabahı uyandığında bir kabusta gibidir. Şanı şöhreti hiçbir şeyi yoktur ve karısı bile kendisini tanımamaktadır. Sanki her şeyin tersine döndüğü bir paralel evrendedir. Bu evrende karısı ünlü bir piyano sanatçısıdır. Raphael hatasını anlasa da eski hayatına dönmesi o kadar kolay olmayacaktır. Yönetmen : Hugo
GélinSenaryo:
Hugo GélinOyuncular:
François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche, Amaury de CrayencourFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Mon Inconnue/ Love at Second SightYapımcı Firma:
İstanbul SinemacılıkYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Fransa, BelçikaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
117 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
06.03.2020 İkinci Görüşte Aşk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.