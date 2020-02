İkinci Görüşte Aşk Filmi

İkinci Görüşte Aşk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Raphael lisedeyken yazdığı bir roman ile birden bire ünlü olmuştur. Ancak ünlü olmanın getirdiği meşguliyet ve psikoloji ile en başından beri onunla olan eşi Olivia’yı ihmal eder. Ve en sonunda çok kötü bir kavga ederler. Raphael kavganın ertesi sabahı uyandığında bir kabusta gibidir. Şanı şöhreti hiçbir şeyi yoktur ve karısı bile kendisini tanımamaktadır. Sanki her şeyin tersine döndüğü bir paralel evrendedir. Bu evrende karısı ünlü bir piyano sanatçısıdır. Raphael hatasını anlasa da eski hayatına dönmesi o kadar kolay olmayacaktır. Hugo GélinHugo GélinFrançois Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche, Amaury de CrayencourKomediMon Inconnue/ Love at Second Sightİstanbul Sinemacılık2019Fransa, BelçikaFransızca117 dk.CGV Mars Dağıtım06.03.2020