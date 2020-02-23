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İkinci katın balkonundan düşen adam hayatını kaybetti

Uşak'ta ikinci kattaki evinin balkonunda düştüğü iddia edilen 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

23.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:02İkinci katın balkonundan düşen adam hayatını kaybetti
'ta ikinci kattaki evinin balkonunda düştüğü iddia edilen 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, köyü 2. Göktuğ Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Ö. (56) isimli şahıs sabah saatlerinde yalnız yaşadığı evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aşağı düştü. Ramazan Ö., halasının kızı D.Ö. tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şahsın hayatı kaybettiğini belirledi. Ramazan Ö.'nün cansız bedeni olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı, soruşturma kapsamında şahsın balkondan yanlışlıkla düşerek mi yoksa intihar ederek mi öldüğü araştırılıyor. - UŞAK

Kuyucak, Sabah, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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