İkinci Katta Kentsel Dönüşüm

Modern çağın en büyük sorunlarından biri olan tüketim sendromu kentsel dönüşüm hikayesiyle ilk kez bir tiyatro sahnesinde Aralık ayında İkincikat Sahnesinde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan sezonun en iddialı oyunlarından Işıltılı Haşareler, tüketim krizi yaşayan iki kişinin hikayesini kara komedi şeklinde ele alıyor.

Konusu:

Kentsel dönüşüm projesi için seçilen çiftimiz Ollie ve Jill'e, ileride oldukça değerleneceği tahmin edilen bir semtte, yıkık dökük bir ev verilir. Çiftimiz sahip oldukları bu evi nasıl kazandıklarını anlatmak için sabırsızlanmaktadırlar.

Fakat rüya evlerini elde edebilmek için birçok şey yapmıştırlar, bunlardan bazıları pek de iyi şeyler sayılmazlar, hatta bayağı korkunç ve sarsıcıdırlar... Bazılarınız onların gerçekten kötü bir çift olduğunu düşünebilirler ama onlar iyi insanlar, en azından kendileri böyle umuyorlar. Peki, iyi olmak için ummak yeterli midir?

Ollie ve Jill yaptıklarını gerekçeleriyle birlikte bize anlattıklarında, onları gerçekten anlayabileceğimizi düşünüyorlar. Yaptıkları ne kadar korkunç olursa olsun onlara hak verebilecek miyiz? Umdukları gibi iyi insanlar olduklarını kanıtlayabilecekler mi?

Philip Ridley, modern birer meddah gibi kullandığı oyuncularla, bizleri Ollie ve Jill'in ışıltılı hayatlarına dahil ediyor.