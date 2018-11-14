İkinci Katta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde bir apartmanın 2. katında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, bazı vatandaşlar, Camivasat Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki balkondan kedi sesi geldiğini fark etti.
Evde kimse olmaması üzerine kedinin bulunduğu yerde mahsur kaldığını düşünen çevre sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Edremit İtfaiye
Gurup Amirliği ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kediye çevre esnafı sahip çıktı.
Balıkesir,Edremit,İtfaiye
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:14