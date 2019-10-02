Haberler » Güncel » Haber

İkinci kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 2. kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı.

02.10.2019 18:08İkinci kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de 2. kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Argıncık Mahallesinde hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen 27 yaşındaki Nuri Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Adresi tespit eden ekiplerin düzenlediği operasyonda, bulunduğu 2. kattan atlayarak kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından Fevzioğlu Mahallesinde yakalandı.
"Hırsızlık", "tehdit", "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "konut dokunulmazlığını ihlali" gibi 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis ve 3 bin 400 lira adli para cezası bulunan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:33 Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
23:32 Mısır'da gözaltına alınan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı
23:31 Fabrikadaki yangına camdan girerek müdahale ettiler
23:31 Foça'da 'öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliği
23:31 Abd'de büyük yangın 7 ev kullanılamaz hale geldi
23:31 Limoges csp maçının ardından
23:30 Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı