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İkinci kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 2. kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı.

02.10.2019 19:56
Kayseri'de 2. kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Argıncık Mahallesinde hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen 27 yaşındaki Nuri Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Adresi tespit eden ekiplerin düzenlediği operasyonda, bulunduğu 2. kattan atlayarak kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından Fevzioğlu Mahallesinde yakalandı.
"Hırsızlık", "tehdit", "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "konut dokunulmazlığını ihlali" gibi 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis ve 3 bin 400 lira adli para cezası bulunan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İkinci kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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