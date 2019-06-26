26.06.2019 16:31
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Yer: Fatih! 17 yaşındaki Cezayirli genç, pencereden düşen Suriyeli bebeği havada yakaladı

İstanbul Fatih'te ikinci kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki Suriyeli bebeği, 17 yaşındaki Cezayirli genç havada yakaladı.

Fatih 'te geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Suriyeli Doha Muhammed, annesi Leyla Abdullah mutfakta yemek yaparken ikinci kattaki dairelerinin açık bırakılan penceresine yaklaştı. Bu sırada aynı sokakta bulunan çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat, çocuğun düşeceğini fark ederek pencere altına gitti. Zabaat aşağıya düşen küçük kız, yere çakılmak üzereyken havada yakaladı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Doha olayı burnu bile kanamadan atlattı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyük korku yaşayan Dora'nın annesi aşağıya inerek, çocuğu aldı. Haber verilmesi üzerine Dora'nın babası Yusuf Muhammed eve geldi. Baba Muhammed kızının hayatını kurtardığı için Feuzi Zabaat'a 200 lira ödül verdi. Baba Yusuf Muhammed ertesi gün de kurban kesti.

"TAM DÜŞERKEN, TUTTUM"

Küçük Dora'yı havada yakalayan Feuzi Zabaat, "Çocuk tam düşerken, tuttum. Allah rızası için gerekeni yaptım" derken Dora'nın babası ise çocuğunu kurtaran Feuzi Zabaat'a teşekkür etti. Görgü tanığı İzzet Bayır, "Yukarıdan aşağı doğru iniyordum. Arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm. Kız aşağıya düşecekti. Arkadaşımız çocuğu havada yakalayarak, ailesine geri kavuşturdu" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Feuzi Zabaat'ın pencereden düşen Dora Muhammed'i havada tutma anları sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Feuzi Zabaat çocuğu düşmek üzereyken son anda yakaladığı görülüyor. Olayı gören mahalle sakinleri de çocuğun yanına koşuyor. Feuzi Zabaat ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.

Yer: Fatih! 17 yaşındaki Cezayirli genç, pencereden düşen Suriyeli bebeği havada yakaladı
Kaynak: DHA
Doha , Fatih , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(2)
VATANDAŞ:burası istanbul düşen suriyeli tutan cezayirli vay be
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GÜLEN YÜZ:NASIL BİR ÜLKE OLDUK ANLAYAMIYORUM. TÜRKİYE DE SURİYELİYİ CEZAYİRLİ KURTARIYOR. SAYILARI O KADAR ARTTIKİ BUNA ÖNLEM ALINMALI . . .
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