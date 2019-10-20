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İkinci kattan düşen çocuk, mucize eseri yara almadan kurtuldu

İkinci kattan düşen çocuk, mucize eseri yara almadan kurtulduHindistan, (DHA)- Hindistan'da bir binanın ikinci katındaki balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, balkondan düştü.

20.10.2019 13:31
İkinci kattan düşen çocuk, mucize eseri yara almadan kurtuldu
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da bir binanın ikinci katındaki balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, balkondan düştü. Çocuk, o sırada binanın önündeki kaldırımdan geçen rikşanın arka koltuğuna düşerek mucize eseri yara almadan kurtuldu.
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Tikamgarh kasabasında, 3 yaşındaki bir çocuk, binanın ikinci katındaki balkondan düştü. O sırada tesadüfen binanın önünden geçen ve Uzakdoğu ülkelerinde kullanılan bir insan tarafından çekilen ve iki tekerlekli 'rikşa' adı verilen taşıma aracının arka koltuğuna düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun rikşanın arka koltuğuna sertçe düştüğü, rikşayı çeken adamın ise şok içerisinde arkasını dönerek çocuğa baktığı görüldü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar ise yardıma koştu.
Yerel medya, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ve mucizevi şekilde yara almadan kurtulduğunu duyurdu.
İkinci kattan düşen çocuk, mucize eseri yara almadan kurtuldu

Hindistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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