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İkinci kattan düşen çocuk, mucize eseri yara almadan kurtuldu

Hindistan'da bir binanın ikinci katındaki balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, balkondan düştü.

20.10.2019 15:33İkinci kattan düşen çocuk, mucize eseri yara almadan kurtuldu

Hindistan'da bir binanın ikinci katındaki balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, balkondan düştü. Çocuk, o sırada binanın önündeki kaldırımdan geçen rikşanın arka koltuğuna düşerek mucize eseri yara almadan kurtuldu.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Tikamgarh kasabasında, 3 yaşındaki bir çocuk, binanın ikinci katındaki balkondan düştü. O sırada tesadüfen binanın önünden geçen ve  Uzakdoğu ülkelerinde kullanılan bir insan tarafından çekilen ve iki tekerlekli 'rikşa' adı verilen taşıma aracının arka koltuğuna düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun rikşanın arka koltuğuna sertçe düştüğü, rikşayı çeken adamın ise şok içerisinde arkasını dönerek çocuğa baktığı görüldü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar ise yardıma koştu.Yerel medya, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ve mucizevi şekilde yara almadan kurtulduğunu duyurdu.



Hindistan, Dünya

Kaynak: DHA

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