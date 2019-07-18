18.07.2019 15:48
Haberler» Güncel» Haber

İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı

İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından havada yakalanarak kurtarıldı.


GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından havada yakalanarak kurtarıldı.
Nizip Belediyesi'ne ait otopark binasına tırmanan yavru kedi, ikinci katta mahsur kaldı. Kedinin düşme ihtimali olduğunu fark eden bir vatandaş beklemeye başladı. Kısa süre sonra gücü tükenen kedi, kendini boşluğa bıraktı. Adı açıklanmayan vatandaş da çöp konteynerinden aldığı koli ile yavru kediyi, yere düşmeden yakaladı. Kedi can havliyle kaçarak, kayıplara karştı.
O anlar kameraya yansıdı.

- Gaziantep
Kaynak: DHA
Gaziantep, Nizip, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:24   Başkan Recep Bozkurt, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu
16:24   42 binden fazla ağacın kesilmesini önlediler
16:24   NTO'dan gazi Uzman Çavuş Samet Deniz'e ziyaret
16:24   KMÜ'de darbecilik ve demokrasi paneli düzenlendi
16:23   AFAD Başkanı Güllüoğlu Erzincan'da
16:23   DHA YURT BÜLTENİ-14
16:23   ÜSKÜDAR PAŞAPKAPISI CEZAEVİ ÖNÜNDE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI (1)