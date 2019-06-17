17.06.2019 14:25
Haberler»Güncel » Haber

İkinci kattan düşen Rus turist öldü

İkinci kattan düşen Rus turist öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tatil yapan Rus Polina Shiliaeva (22) kaldığı otelin ikinci katından düşerek yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tatil yapan Rus Polina Shiliaeva (22) kaldığı otelin ikinci katından düşerek yaşamını yitirdi. Polis kadının düşmeden önce tartıştığı erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde tatil yapan Rus Polina Shiliaeva, iddiaya göre erkek arkadaşıyla tartıştığı sırada kaldığı 2'nci kattaki odadan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Polina Shiliaeva'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Shiliaeva'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis kadının erkek arkadaşı V.D.'yi gözaltına aldı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Polis, Antalya, serik, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:35 Muş'ta yaz Kur'an kursları başladı
15:34 Yıldırım'dan, "Erdoğan'la yayından sonra konuştunuz mu?" sorusuna yanıt: Arayıp hayırlısı olsun dedi
15:34 İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izledi
15:34 "Turizmde uzun ince bir yoldayız"
15:34 Başkan Gürkan'dan Hekimhan'a ziyaret
15:34 Vali Akbıyık "Damla Projesi" gönüllülerini kabul etti
15:34 Rize'de ev yangını: 1 ölü