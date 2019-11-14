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İkinci kattan düşen yaşlı kadın öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

14.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:06
'ün ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ümit Sokak'taki apartmanın ikinci katında yaşayan Fatma Ağyeroğlu (77), henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evde bulunan bakıcı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İkinci kattan düşen yaşlı kadın öldü

Yeni Mahalle, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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