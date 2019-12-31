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İkinci kattan taksinin üzerine düştü: O anlar kamerada

Elazığ'da bir kişi tabela asarken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

31.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:41
'da bir kişi tabela asarken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Beyazıt sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fotoğrafçının reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan Ahmet E.(35), ikinci kattan dengesini kaybederek altta bulunan ticari taksinin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar şahsın yardımına koştu. Yaralanan Ahmet E., olay yerine çağrılan ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan şahsın düşme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(Mehmet Hanifi Şahin/İHA)
İkinci kattan taksinin üzerine düştü: O anlar kamerada

Yeni Mahalle, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA


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