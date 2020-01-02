İkinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar Tarkan'ın oğlu olacak

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. 'Çocukları çok seviyoruz, ikinci kez bu heyecanı yaşamak fikri artık uzak değil' diyen Tarkan ve eşinden güzel haber geldi.

2020'DE SÜRPRİZ VAR

2020'yi Kıbrıs'ta konser vererek karşılayan Tarkan, dönüşte Hadise'yle aynı uçakta uçtu. Uçakta sürpriz karşılaşma sırasında yeni yıl için temmenisi sorulan Megastar, "Klişe olacak ama barış diliyorum" dedi. İkinci kez baba olacağı konuşulan Tarkan'a "Bu yıl bir sürpriziniz var mı" sorusuna ise "Evet" cevabını verdi.

OĞLU OLACAK

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Liya adında bir kızları olan çiftin, bu kez oğlu olacak.

BEBEĞİ TARKAN İSTEDİ

Modacısı ve arkadaşı Gülnur Güneş'in düğününe katılan Tarkan, törende karşılaşıp sohbet ettiği sanatçı dostlarına "Çocukları çok seviyorum, ikinci kez baba olma fikri artık uzak değil" diyerek ikinci bebeğin sinyallerini vermişti.

İKİNCİ BİR VİDEO BEKLİYORLAR

Tarkan Liya'nın dünyaya geleceğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamıştı. Sevilen sanatçı, "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de" sözleriyle müjdeyi vermişti. Hayranları Megastar'dan yine böyle bir paylaşımla ikinci güzel haberi de vereceği beklentisine girmiş durumda.