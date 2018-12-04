04 Aralık 2018, 10:46
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İkinci Kez Babalık Heyecanı Yaşayan Berkay Şahin'den Şaşırtan Üçüncü Çocuk Çağrısı

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'den 3'üncü çocuğu da istediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

Özlem Ada Şahin'le dünya evine girdikten kısa bir süre sonra bebek haberini veren ünlü şarkıcı Berkay Şahin, ikinci kez baba oluyor. 3'üncü çocuğu da istediğini söyleyen şarkıcı, yaşadığı heyecanı anlattı.

"BİZ BEBEĞİ SAKLIYORDUK AMA ÖĞRENİLDİ"

Önceki akşam muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berkay Şahin, ikinci kez baba olmasıyla alakalı şöyle konuştu: "Allah'ın izniyle böyle bir durum var. Biz 3 ay olmadan böyle bir şeyi söylemek istemiyorduk ama dün bir şeyler söylenmiş, bir şeyler oldu öğrenildi. Ama olsun ya Allah nazardan kötü gözden hepimizin evladını sakınsın."

"BEN 3 ÇOCUK İSTİYORUM"

Şarkıcı, muhabirleri 2 bebek arasında yaş farkının olmadığını söylemesine ise "3'üncü bebekte yaş farkını tutarız inşallah. Allah nasip ederse ben 3 çocuk istiyorum." cevabını verdi.

Özlem Ada Şahin,Berkay Şahin
04 Aralık 2018 Salı 10:46



YORUMLAR (5)
BÖHÖ: adamda şeytan tüyü var herkese çakıyor adasletsiz dünya
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AYNUR: Bende çocuk istiyorum
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4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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İLA: Ben de bulsam böylesi kadını on tane yaparım
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SARP: adam buldu cillop gibi hatunu hiç nefes aldırmıyor bu kız 7-8 doğurur :) bir de derler zengin parasıyla fakir karısıyla oynar diye hepsi yalan
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