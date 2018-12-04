İkinci Kez Babalık Heyecanı Yaşayan Berkay Şahin'den Şaşırtan Üçüncü Çocuk Çağrısı

Özlem Ada Şahin'le dünya evine girdikten kısa bir süre sonra bebek haberini veren ünlü şarkıcı Berkay Şahin, ikinci kez baba oluyor. 3'üncü çocuğu da istediğini söyleyen şarkıcı, yaşadığı heyecanı anlattı.

"BİZ BEBEĞİ SAKLIYORDUK AMA ÖĞRENİLDİ"

Önceki akşam muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berkay Şahin, ikinci kez baba olmasıyla alakalı şöyle konuştu: "Allah'ın izniyle böyle bir durum var. Biz 3 ay olmadan böyle bir şeyi söylemek istemiyorduk ama dün bir şeyler söylenmiş, bir şeyler oldu öğrenildi. Ama olsun ya Allah nazardan kötü gözden hepimizin evladını sakınsın."

"BEN 3 ÇOCUK İSTİYORUM"

Şarkıcı, muhabirleri 2 bebek arasında yaş farkının olmadığını söylemesine ise "3'üncü bebekte yaş farkını tutarız inşallah. Allah nasip ederse ben 3 çocuk istiyorum." cevabını verdi.