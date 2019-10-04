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İkinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in erkek bebeği olacak

9 yıl aradan sonra ikinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin bir erkek çocukları daha olacak.

04.10.2019 12:54

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturdu. 2010 yılında ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, yıllar sonra ikinci kez anne ve baba olmak için gün sayıyor.

ERKEK BEBEĞİ OLACAK

Ali adını verdikleri bir oğlu bulunan Bergüzar Korel, hamileliğinde 4 ayı geride bıraktı. Mart ayında doğum yapması planlanan güzel oyuncu, ikinci kez erkek çocuk annesi olacak. Çiftin bebeklerine ne isim koyacağı ise henüz bilinmiyor.

SAHNEYE ÇIKMASI YASAKLANDI

Kızlar ve Oğlanlar adlı tiyatro oyununda yer alan Bergüzar Korel, sette bir olumsuzluk yaşadığı için doktoru tarafından sahneye çıkması yasaklandı. Instagram'dan hayranlarına kötü haberi duyuran Korel, "Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu, Kızlar ve Oğlanlar oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim. Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı. Çok şükür ki bebeğimin de benim de sağlığımız yerinde." dedi.

İkinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in erkek bebeği olacak

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YORUMLAR(11)
DOĞRUDUR:Doğrulur doğurur sonra sallar uyutur
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ŞÜPHECİ:Doğurduğu erkek ama erkek olarak kalacak mı, bunlar çok açık fikirliler
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DOKKIZ:Hala doğurgan, hala üretken
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KİH KOH:SÜLEYMAN OLABİLİR ÇOCUĞUN İSMİ. :)
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VATANDAŞ:Ne güzel haber bizde aylardır onu merak ediyorduk. . .
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2 1
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BİZE NE:Sırf sinir olduğum için yazıyorum. Rahatin paranin icinde yüzen bunlardan bize ne.bize ne katkıları var. Çuvalla para goturup ulke lehine birsey yaptiklari yok. Bilim adamlarindan bahsedin bunlardan değil.
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26 23
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LAN:Her habere ne yorum yazıyorsun çöp tenekesi
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19 10
GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ:Allah analı babalı büyütsün sizi seviyoruz
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İBRAHİM:GEZİ OLAYLARINDAN SONRA GÖZDEN DÜŞTÜNÜZ BÖYLE İNSANLARIN HABERİNİ YAPMAYIN ARKADAŞ
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ADA:anne ve babası bibi oda gezici olmasın
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