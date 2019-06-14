14.06.2019 17:50
Haberler»Güncel » Haber

İkinci Meclis'te Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi

İkinci Meclis

Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün kıyafetlerinden esinlenerek oluşturulan "Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi" Ankara'da, İkinci Meclis olarak bilinen Cumhuriyet Müzesinde gerçekleştirildi.

Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün kıyafetlerinden esinlenerek oluşturulan "Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi" Ankara'da, İkinci Meclis olarak bilinen Cumhuriyet Müzesinde gerçekleştirildi. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen defilede, Atatürk'ün askeri ve sivil hayatında giydiği giysilerden uyarlanan toplam 40 parça yer aldı. Atatürk'ün hayatının kronolojik sırayla gösterildiği defilede, kadın kıyafetlerine uyarlanan parçalar da yer aldı. Atatürk'ün öğrencilik hayatından başlayarak, yaşamının adım adım hem kıyafetlerle hem de sözlü şekilde anlatıldığı defile büyük ilgi gördü. Defilenin sonunda, mankenlerin taşıdığı Türk bayrağı ve Atatürk portreli kıyafetler de izleyenler tarafından coşkuyla karşılandı.
(Neşra Durmaz - Emre Yüzügüldü/İHA)
Kaynak: İHA
Ankara, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:07 Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki
19:06 HKÜ 5'inci mezunlarını verdi
19:06 Jeotermal kaynaklı şehirler Ankara'da toplandı
19:06 "Türkiye, tekrar hayvan ihraç eder konuma gelecek"
19:06 İMAMOĞLU: 24 HAZİRAN'DAN SONRA İLK YURT DIŞI GEZİMİ BALKANLAR'A YAPACAĞIM
19:06 KOCAELİ Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsteki bekçi faciayı önledi
19:05 DHA YURT - 3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet