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İkinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Türk ve Rus askeri unsurlarının, Ayn el Arap bölgesine icra edilen 73 kilometrelik uzunluğundaki ikinci kara devresinin tamamlandığını açıkladı.

05.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:00İkinci ortak kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı Türk ve Rus askeri unsurlarının, Ayn el Arap bölgesine icra edilen 73 kilometrelik uzunluğundaki ikinci kara devresinin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki ikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen ikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 73 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriye yaptı."
(İHA)

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Kaynak: İHA

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