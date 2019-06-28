28.06.2019 11:42
Haberler » Güncel » Haber

İkinci OSB'nin gelir-gider ve bilançosu görüşüldü

İkinci OSB

Kütahya 2. OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı, Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya 2. OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı, Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

2. Organize Sanayi Bölgesi ( OSB ) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Dr. Ömer Toraman, Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile 2. OSB Müdürü Murat Demir katıldı.

2019 yılı 1. dönem Denetim Kurulu Raporu, 2019 yılı 1. dönem gelir-gider tablosu, bilanço, 2019 yılı 1. dönem Yeminli Mali Müşavir raporu konuları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı dilek ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi , Kütahya , OSB , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:46 Dağıtıcı olarak işe başladığı gazetenin sahibi oldu
11:46 Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı
11:45 Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı
11:45 Çökme sonucu kullanılamaz hale gelen Morandi Köprüsü, patlayıcılarla yıkıldı
11:45 - Liderler G20'de Eşler Gezide
11:45 Türkiye'ye yılın 5 ayında 12 milyon 757 bini aşkın yabancı ziyaretçi geldi
11:45 Schneider Electric, "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğine katıldı