İkinci OSB'nin gelir-gider ve bilançosu görüşüldü

Kütahya
2. OSB
Müteşebbis Heyeti toplantısı, Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.
2. Organize Sanayi Bölgesi
( OSB
) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Kütahya
Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya; Vali Dr. Ömer Toraman, Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile 2. OSB
Müdürü Murat Demir
katıldı.
2019 yılı 1. dönem Denetim Kurulu Raporu, 2019 yılı 1. dönem gelir-gider tablosu, bilanço, 2019 yılı 1. dönem Yeminli Mali Müşavir raporu konuları görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı dilek ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA