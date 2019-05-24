İkinci pilot olmak isteyen üniversitelilere şans

– İstanbul Okan Üniversitesi ile Pegasus Hava Yolları arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, üniversitenin öğrencilerinden şirketin kriterlerini karşılayanlara ikinci pilot olarak çalışma imkanı sağlanacak.

Son yıllarda büyük bir ivme kazanarak büyüme oklarını yukarı çeviren sivil havacılıkta konusunda önemli bir iş birliğine imza atıldı. Pegasus Hava Yolları tarafından başlatılan Pilotaj Programı kapsamında pilot ihtiyacını karşılamak için eğitim kurumlarıyla iş birliği kararı alındı.

Bu noktada İstanbul Okan Üniversitesi ile Pegasus Hava Yolları arasında yapılan iş birliğinde üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinden Pegasus'un kriterlerini karşılayanlara ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayanlara ikinci pilot olarak çalışma imkanı sağlanacak.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı pilot lisanslarını aldıktan ve şirket bünyesinde Tip eğitimlerini tamamladıktan sonra, İkinci Pilot kadrolarında değerlendirilebilecek. Halen bölüme devam eden ve programa yeni katılacak öğrencilerin tamamı, bu iş birliği kapsamında kriterleri karşılamaları durumunda başvuru yapma hakkına sahip olacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARA DA PİLOT SERTİFİKASI

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı çerçevesinde İstanbul Okan Üniversitesi'nde kurulan Uçuş Eğitim Organizasyonu'nun sorumluluğunda ve pilotaj lisans eğitimi kapsamında teorik eğitimlerini alan pilotaj bölümü öğrencileri, Atlantik Uçuş Akademisi (AFA) bünyesinde de uçuş eğitimlerini tamamlıyor. Pilot adayları iki pilotun birbirleriyle olan ilişkisi, pilotlar arası görev dağılımı gibi konularda prosedür eğitici Boeing 737 NG Simülatörü ile eğitim alıyor. Dört yıllık eğitimleri kapsamında simülatörden yararlanan Pilotaj Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, İstanbul Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi OKSEM aracılığıyla üniversite öğrencisi olmayanlar da pilot sertifikası alabiliyor.

Kaynak: DHA