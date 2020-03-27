İkinci Şans filmi konusu nedir? İkinci Şans oyuncuları ve İkinci Şans özeti!

İkinci Şans filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan İkinci Şans filmini izleyecek olanların merak ettiği İkinci Şans konusu nedir, İkinci Şans oyuncuları kimler ve İkinci Şans özeti gibi konuları inceliyoruz.

İKİNCİ ŞANS FİLMİNİN ÖZETİ

Matematik öğretmenliği yapan Yasemin (Nurgül Yeşilçay), geçmişte yaptığı bazı hataları bir türlü aklından çıkaramamış, Çiçek adlı bir kız çocuğu sahibi, tedbirli bir kadındır. Cemal (Özcan Deniz) ise herkesin tanıdığı bir restoranın sahibi olan, daha günlük yaşayan ve kadınların her zaman ilgi gösterdiği bir gurmedir. Cemal'in de Mahmut adında bir oğlu vardır. Birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip bu iki kişinin ilk tanışmaları kavgalı olsa da zamanla büyük ama iki taraf için de sürdürmesi zorlu bir aşk başlayacaktır.

İKİNCİ ŞANS OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Özcan Deniz

Oyuncular: Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy

Tür: Romantik, Drama

Yapım Yılı: 2016 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Kasım 2016 Cuma

Senaryo: Özcan Deniz