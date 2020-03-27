Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İkinci Şans filmi konusu nedir? İkinci Şans oyuncuları ve İkinci Şans özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İkinci Şans filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen İkinci Şans filmi hakkında İkinci Şans konusu, İkinci Şans özeti ve İkinci Şans oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte İkinci Şans filminin detayları…

27.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:22
İkinci Şans filmi konusu nedir? İkinci Şans oyuncuları ve İkinci Şans özeti!

İkinci Şans filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan İkinci Şans filmini izleyecek olanların merak ettiği İkinci Şans konusu nedir, İkinci Şans oyuncuları kimler ve İkinci Şans özeti gibi konuları inceliyoruz.

İKİNCİ ŞANS FİLMİNİN ÖZETİ

Matematik öğretmenliği yapan Yasemin (Nurgül Yeşilçay), geçmişte yaptığı bazı hataları bir türlü aklından çıkaramamış, Çiçek adlı bir kız çocuğu sahibi, tedbirli bir kadındır. Cemal (Özcan Deniz) ise herkesin tanıdığı bir restoranın sahibi olan, daha günlük yaşayan ve kadınların her zaman ilgi gösterdiği bir gurmedir. Cemal'in de Mahmut adında bir oğlu vardır. Birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip bu iki kişinin ilk tanışmaları kavgalı olsa da zamanla büyük ama iki taraf için de sürdürmesi zorlu bir aşk başlayacaktır.

İKİNCİ ŞANS OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Özcan Deniz

Oyuncular: Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy

Tür: Romantik, Drama

Yapım Yılı: 2016 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Kasım 2016 Cuma

Senaryo: Özcan Deniz

Etiketler: Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

İlgili Haberler

Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi oyuncuları ve Savaş Vadisi özeti!Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi oyuncuları ve Savaş Vadisi özeti!
Hadi İnşallah filmi konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti!Hadi İnşallah filmi konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››İkinci Şans filmi konusu nedir? İkinci Şans oyuncuları ve İkinci Şans özeti! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

15:25: Çinli Bilim Adamları Açıkladı! Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! - Haberler 15:02: Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman? En güzel Dünya Tiyatrolar Günü mesajları! - Haberler 14:25: İkinci Şans filmi konusu nedir? İkinci Şans oyuncuları ve İkinci Şans özeti! - Haberler 14:24: Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi oyuncuları ve Savaş Vadisi özeti! - Haberler 14:24: Hadi İnşallah filmi konusu nedir? Hadi İnşallah oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti! - Haberler 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler