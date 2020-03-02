İkinci Yanal dönemi başarısız bitti

Fenerbahçe 'de taraftar baskısı ile göreve gelen Ersun Yanal'ın ikinci dönemi başarısızlıkla son buldu.

İlk döneminde şampiyonluk yaşayan Yanal ikinci döneminde ise 53 maçta 27 galibiyet, 13 mağlubiyet, 13 de beraberlik yaşadı. Yanal, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son 5 maçında ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şubat ayını galibiyetsiz kapattı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray maçının ardından istifasını sunmuş ancak kabul görmemişti. Ali Koç'un 'birlikte mücadele edeceğiz' demesiyle görevde kalan Yanal, ligde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalınca yeniden ayrılmak istediğini sundu. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile oynayacakları mücadele için Antalya'da kamp yaparken Yanal, Başkan Ali Koç'a bu durumu daha fazla kaldıramayacağını bildirdi. Kupada Trabzonspor ile oynanacak maçta da görevde olacak Yanal, bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe defterini ikinci kez kapamış olacak. Galatasaray maçının ardından Yanal'ın görevden ayrılmak istemesi ile takımdaki olumsuz hava iyice arttı. Duruma el atmak isteyen Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu, Yanal'ın ayrılması durumunda üstlerine düşen görevi yapacaklarını bildirdiler. Sezonun bitimine 10 hafta kalmasıyla teknik direktör arayışında sıkıntı yaşanmaması için kendilerinin kontrolünde takımı en iyi şekilde hazırlayacaklarını dile getiren Volkan ile Emre, yeni sezonda göreve gelecek hocaya da tam destek sözü verdi.

Öte yandan teknik direktör arayışları için düğmeye basan sarı-lacivertli yönetimin bu hafta içinde yeni hocasını açıklaması bekleniyor.

- Belözoğlu