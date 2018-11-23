İstanbul'daki Kozmetik Fabrikasında Korkutan Yangın! Etrafa Ağır Bir Koku Yayıldı

İstanbul'daki İkitelli Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KİMYASAL TEPKİME NEDENİYLE YOĞUN DUMAN OLUŞTU

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Marmara Küçük Sanayi Sitesi içindeki 3 katlı bir kozmetik atölyesinin zemin katında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu yoğun duman oluştu.

İTFAİYE EKİPLERİ KAZANA KUMLA MÜDAHALE ETTİ

Duman nedeniyle paniğe kapılan atölye çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kimyasal tepkimenin oluştuğu kazana kumla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken atölyede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.