23 Kasım 2018, 19:17
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İstanbul'daki Kozmetik Fabrikasında Korkutan Yangın! Etrafa Ağır Bir Koku Yayıldı

Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte içeride bulunan kimyasal maddelerin birbiriyle etkileşimi nedeniyle etrafa ağır bir koku yayıldı.

İstanbul'daki İkitelli Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KİMYASAL TEPKİME NEDENİYLE YOĞUN DUMAN OLUŞTU

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Marmara Küçük Sanayi Sitesi içindeki 3 katlı bir kozmetik atölyesinin zemin katında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu yoğun duman oluştu.

İTFAİYE EKİPLERİ KAZANA KUMLA MÜDAHALE ETTİ

Duman nedeniyle paniğe kapılan atölye çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kimyasal tepkimenin oluştuğu kazana kumla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken atölyede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Marmara
23 Kasım 2018 Cuma 19:17



YORUMLAR (6)
MERHAMETLI: Milletin ayarlarıyla oynamayın edepsizliği medeniyet diye yutturmaya çalışıyorlar özümüzden koparmaya çalışıyorlar inşaallah serbest kalır bu kardeşimiz
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DÜRBÜNLÜ: Müslüman;Elinden dilinden ve belinden,,hiçbir kimsenin zarar görmediği kişiye denir.
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MERHAMETLI: KIZIN YAPTIĞI MEDENİ VE ÇAĞDAŞ OLMAK DEĞİL . KIZLARIN BU TÜR HALLERİ CAHİLLKTİR , GERİCİLKTİR , AHLAKSIZLIKTIR VE YOBAZLIKTIR . ÇOÇUĞA YAZIK OLMUŞ .
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X: Konkordatoda işe yaramıyo
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VAY: Gözünle gördünmü iftira atıyon ahmak
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