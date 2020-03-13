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İkitelli OSB Koronavirüs önlemlerine devam ediyor

İkitelli OSB, kurum çalışanlarının sağlığına yönelik tehditleri gidermek ve önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

13.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:21
İkitelli OSB Koronavirüs önlemlerine devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde çalışanlarına Koronavirüs hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyen kurum şimdi de İkitelli OSB Hizmet binasını ve civarda bulunan tüm camileri dezenfekte ettirdi.

Binada yapılan dezenfektasyon dışında her kata Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen bilgilendirme levhalarını asan İOSB yönetimi, tüm çalışanlarına da maske ve kolonya dağıttı.

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın; 'Koronavirüs ile ilgili önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Bugün tüm kurumumuzu dezenfekte ettirdik. Çalışanlarımızı da hijyen konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardık. Bölgemizde bulunan işyeri sahiplerinin de panik yapmadan hem kendileri hem de çalışanları için gerekli önlemleri almasını rica ediyoruz.' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, OSB, Güncel

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