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İkitelli Şehir Hastanesi metro inşatı ile yolları bakanlık yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan detaylar Bakanlıkta asılı bulunan haritadan detaylar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı...

01.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:04
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan detaylar
Bakanlıkta asılı bulunan haritadan detaylar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yollarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." dedi. İkitelli Şehir Hastanesi metro inşatı ile yolları bakanlık yapacak

Kaynak: AA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Güncel

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İkitelli Şehir Hastanesi metro inşatı ile yolları bakanlık yapacak
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