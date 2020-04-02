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İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.

02.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:16
İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılacak
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Türkiye'nin şehir hastaneleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Güncel
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