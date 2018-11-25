İkiyaka'da Şehit Edilen 28 Kişi İçin Mevlit Okutuldu

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı İkiyaka köyünde PKK
'lı teröristler tarafından şehit edilen 28 kişi için mevlit okutuldu.
İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Aykut Ailesi'nin 28 ferdi, Yüksekova'nın Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisinde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler de 3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ile şehit ailelerini ziyaret etti.
Şehit aileleriyle sohbet eden Kendüzler, acılarını paylaştığını belirterek,"Şu an birlik olma vakti. Allah sizlere sabır versin. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.
Mevlit programına Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici ile kurum amirleri de katıldı.
Hakkari,PKK,Yüksekova
25 Kasım 2018 Pazar 17:19