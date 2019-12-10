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İkiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü kamerada

Antalya'daki trafik kazasında kullandığı araç ikiye ayrılan sürücünün yürüyerek çıktığı anların MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

10.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:38İkiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü kamerada
'daki trafik kazasında kullandığı araç ikiye ayrılan sürücünün yürüyerek çıktığı anların MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.
Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta yaşanan kazada, Nurullah Akar idaresindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta Umit yönetimindeki 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Pamukçu'nun kullandığı otomobil ikiye ayrıldı. Yola savrulan sürücü Pamukçu ile diğer araçtaki Nurullah Akar, Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı MOBESE'de

Kaza anı kavşakta bulunan MOBESE kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, araçların çarpışmaları ve sürücülerden Pamukçu'nun iki parçaya bölünen araçtan düştükten sonra sonra kalkıp yürümesi yer alıyor.

Antalya, Pamukçu, Güncel

Kaynak: AA

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