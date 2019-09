"İkiyüzlülerden soracak hesabımız var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." dedi.Oktay, Boğazlıyan Belediyesince yaptırılan kapalı yüzme havuzunun açılışında yaptığı konuşmada, baba ocağında, hemşehrileriyle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Geçen 17 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan hizmetler ve gerçekleştirilen reformlarla Türkiye 'yi egemenliğini her anlamda kullanabilen bir ülke haline getirdiklerini vurgulayan Oktay, "Bunu maruz kaldığımız onca saldırıya, tuzağa ve tehdide rağmen yaptık. Sizlerle birlikte yaptık. Bugün 81 il 82 milyon dimdik ayaktaysak, bunu sizler gibi haktan, hakikatten yana olan vatandaşlarımıza ve 17 yılda katettiğimiz mesafeye borçluyuz. Artık vesayetlerin zayıflattığı kırılgan bir Türkiye değil, her türlü manipülasyona karşı dimdik ayakta kalan güçlü bir Türkiye var. Döviz kuru istikrarı yakaladı ve bankalar ardı ardına faiz indirimi açıklıyor." diye konuştu.Oktay, Türkiye'nin turizmde her gün kendi rekorlarını kırdığını ve 50 milyon turist rakamını aştıklarını aktardı.Yıllık ihracatın 170 milyar doların üzerine çıktığına ve yükselmeye de devam etiğine dikkati çeken Oktay, "Her türlü oyunlara, her türlü saldırılara rağmen dimdik ayakta duran bir Türkiye ve ekonomi var. Çok daha iyiye gideceğiz. Bunu Boğazlayan da görecek inşallah." ifadelerini kullandı.Oktay, birilerinin son bir yılda "cari açık" diye tutturduğuna değinerek, cari açığın çok ciddi şekilde azaldığına işaret etti.Milletin desteği ve fedakar kadroların gayretleriyle tüm badirelerin üstesinden birer birer geldiklerini ve gelmeye de devam ettiklerini belirten Oktay, ülkeyi kuşatmaya çalışan hain terör örgütlerinin yuvalarını da olmayan hayallerini de yer ile yeksan ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini söyledi."Annelerin daha fazla ağlamasına izin vermeyeceğiz""Terör nerede olursa olsun, Fırat'ın doğusu veya batısı, yurt içi veya yurt dışı hiç fark etmez, her şekilde kaynağında bertaraf edeceğiz." dediklerini ve bunu yaptıklarını anlatan Oktay, şunları kaydetti:"Arkalarında kim olursa olsun, ne olursa olsun, kime güvenirlerse güvensinler, Türkiye Cumhuriyeti olarak silahlı kuvvetlerimizle içeride ve dışarıda, güvenlik güçlerimizle nefes aldırmayacağız. Üstüne üstüne gideceğiz. Çünkü bizim Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere sözümüz var, şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sorumluluğumuz var. Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var. Bildiğiniz gibi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere, oğlunu-eşini teröre kurban veren şehit yakınlarımız da katıldı. Annelerin gözyaşlarının birbirine karıştığı o ortamda şehit yakını bir hanım kardeşimiz 'ben de oğlumu, eşimi geri istiyorum ama gelmesi imkansız' dediği an sözün bittiği yerdir. Köroğlu'nun ifadesiyle 'mert dayanır namert kaçar' değerli kardeşlerim. Biz tüm vatandaşlarımızla omuz omuza mertçe terörün ve teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Annelerin daha fazla ağlamasına izin vermeyeceğiz."Oktay, milli birlik ve beraberliklerin ön planda tutulduğunda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Büyük atılımları Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde el birliği, güç birliğiyle yapmak, milletimizin tarihten gelen irfanının bir parçasıdır. Bu irfanın ışığında ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetler ve katkılarla Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar her yerde ülkemizin ve milletimizin hakkını korumak için gece-gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Bu yolda bizlerden desteğinizi, dualarınızı eksik etmeyin." diye konuştu.Boğazlıyan'a yapılan yatırımlara da değinen Oktay, Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Yozgatlı güreşçi Rıza Kayaalp'i de kutladı.Konuşmaların ardından kapalı yüzme havuzunu hizmete açan Oktay, Boğazlıyan'da Bahariye Cavlak termal turizm alanı ve Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi'ne ait bir arsada incelemelerde bulundu.Oktay, daha sonra Boğazlıyan Belediyesini ziyaret etti.