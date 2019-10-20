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İkiz badmintoncular podyumu kapattı

Türkiye 11 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda tek kızlarda yarışan iki ikiz, podyumda yer aldı.

20.10.2019 16:59İkiz badmintoncular podyumu kapattı
Türkiye 11 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda tek kızlarda yarışan iki ikiz, podyumda yer aldı.
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 11 Yaş Altı Şampiyonası, Ankara'daki Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Şampiyonada 42 il ve 146 kulüpten 504 sporcu mücadele etti. Minik sporcular, tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi verdi.
Organizasyonda tek kızlarda, ikizler Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen ile Sultan Çetres ve Medine Çetres podyumda yer almayı başardı.
Sultan birinci, Yağmur Tuana ikinci, Medine ve Irmak Rana ise üçüncülük madalyası aldı.
Şampiyonada kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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