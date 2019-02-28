28 Şubat 2019, 16:38
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İkiz Bebek Annesi Doğa Rutkay, Basın Açıklamasında Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Doğa Rutkay'ın sesiyle hayat verdiği Nadir Çocuk Mustafa'nın Hikayesi tanıtılarak hikaye için özel olarak hazırlanan videonun ilk gösterimi yapıldı. Rutkay, tanıtımda gözyaşlarına hakim olamadı.

Çocuk Romatoloji Derneği tarafından Novartis iş birliği ile, 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü vesilesiyle Türkiye'de nadir hastalıkları olan çocukların zorlu yolculuğuna dikkat çekmek için önceki gün bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

İkiz bebek annesi Rutkay, düzenlenen toplantıda gözyaşlarına boğuldu.

"İÇİNDE ÇOCUK OLAN KAMPANYALARA DESTEK OLMAKTAN MUTLU OLUYORUM"

Çocukları çok sevdiğini belirten Doğa Rutkay, içinde özellikle çocuk olan farkındalık kampanyalarına destek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, nadir olarak görülen bu hastalıklara yönelik yapılacak bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının hastalığının tedavisi için büyük rol oynadığını vurguladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İkiz bebek annesi Doğa Rutkay, toplantı sırasında duygusal anlar yaşadı. Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğa Rutkay, gözyaşlarının sebebini soran muhabirlere, "Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Bir anneyle göz göze geldiğimde çok duygulandım" diye cevap verdi.

Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (6)
ESRA: Seviyorum Doğa Rutkay’ı. İyi niyetli, duygusal ve çocuksu bir insan. Allah evlatlarına bağışlasın inşallah.
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BEKO : Allah analı babalı büyütsün
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MEMLEKETİM: Nasil isim bu?
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HAKAN: çok mübarek bir insandır
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DOGRU: oldu bitti severim doga rutkayi hanim hanimcik cok iyi kaliteli bir aileye ait akilli bir bayan ve simdi anne Allah yolunu acik etsin.
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