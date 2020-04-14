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İkiz bebekleriyle sokağa atıldı

Adana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı.

14.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:20
İkiz bebekleriyle sokağa atıldı
Adana 'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Nazmiye E. (37) 20 yıl önce Cumali E. (45) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3'ü kız 4 çocuğu dünyaya geldi. Çiftin bu çocuklardan ikisi 1.5 yaşında ikiz kız çocuğuydu. Ancak çift arasında uzun süredir kocanın karısına kötü davranmasından dolayı huzursuzluk çıkmaya başladı. İddiaya göre, Nazmiye E., kocası tarafından darp edilip ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Genç kadın önce ne yapacağını bilemezken daha sonra 155 polis imdat hattını arayarak polisten yardım istedi. Polis gelinceye kadar çocuklarıyla birlikte sokakta bekleyen genç kadın, "Eşim beni darp etti sokağa attı. Bu çocuklarım da ikiz. Eşim bana fuhuş iftirası atıyor. Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.
Genç kadın ve iki çocuğu daha sonra olay yerine gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel
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