İkiz'e Havza Belediyespor'dan Teşekkür

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Havza
Belediyespor yöneticileri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz
'i ziyaret etti.
Havza Belediyespor yöneticileri, İkiz'e destekleri için teşekkür etti.
Takımın yönetim kurulu üyesi Mehmet Karaca
, Havza Belediyespor'un ilçenin bir değeri olduğunu ifade ederek, "Tüm mücadelemiz, ilçemizin değeri olan takımımıza sahip çıkmak. Bu amaçla bizlere destek olan başta Havza Belediye Başkanımız Murat İkiz olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.
İkiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Havza Belediyesi olarak kulübümüzün her zaman yanındayız. Havza Belediyespor artık marka haline geldi. İlçe olarak bu değerimize sahip çıkmamız lazım. Herkesi takımımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
Ziyaretin sonunda kulüp yöneticileri Mehmet Karaca ve Suat Bayraktar, İkiz'e Havza Belediyespor logolu saat hediye etti.
11 Aralık 2018 Salı 15:27