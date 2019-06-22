22.06.2019 22:40
Haberler » Güncel » Haber

İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı

İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı

Bu yıl 14.'sü düzenlenen Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu.

Bu yıl 14.'sü düzenlenen Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu. Antalyalı tek yumurta ikizleri güreşçiler İsmail ve Turan Balaban , tüm rakiplerini yenerek finale kaldılar. Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nde ikiz güreşçiler İsmail ve Turan Balaban birbirlerine rakip oldu. Güreşçilerin başpehlivanlık unvanı için karşı karşıya geldiği son müsabaka kıran kırana geçti. 2013 ve 2017 yılında tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan 'sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban , iki yıl aradan sonra bu kez ikizini yenerek zafere ulaştı. Kırkpınar hakemlerinden Hakan Oran 'ın yönettiği son karşılaşmada, İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban'ın sırtını yere getirerek 14. Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivan Balaban'a şampiyonluk madalyasını Belediye Başkanı Mehmet Kanar verdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
ismail balaban , kırkpınar , balaban , yalıntaş , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:45 Bakan Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
22:40 İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı
22:38 Dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
22:36 İnşaatta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
22:35 Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı
22:35 Milliler, kupa ve madalyalarını aldı
22:34 İstanbul Sağlık profesyonelleri İSÜ'de buluştu