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İkiz kardeşler: Efe arka, Ege ön kapıdan okula giriyor!

Otizmli öğrencilerin yuhalandığı Aksaray'daki ilkokulda biri otizmli olan ikiz kardeşler Ege ve Efe de eğitim görüyor.

09.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:46
Otizmli öğrencilerin yuhalandığı 'daki ilkokulda biri otizmli olan ikiz kardeşler ve de eğitim görüyor. Bu yıl okula başlayan çocuklarından otizmli Efe'yi okulun arka kapısından kaynaştırma sınıfına, Ege'yi ön kapıdan normal üst sınıfa bırakan anne Nariye Terzioğlu, "Bazıları için eğitim bir gelecek ama bizim için yaşam" dedi. "Okuldan gidin" diyenlerin ikiz kardeşleri de ayıracağını söyleyen anne, "Efe okulu seviyor. Bıraksınlar, Efe okusun. Çocuklar birbirini dışlamıyor. Yetişkinler bunu yapan. Eğitim hakkımızı bari elimizden almasınlar" diyor.
İkiz kardeşler: Efe arka, Ege ön kapıdan okula giriyor!

Aksaray, Anne, Ege, EFE, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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