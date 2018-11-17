İkiz Kulelerde 2 Bin 966 Kişi, ABD'nin Terörle Mücadele Savaşında İse 500 Bin Öldü

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:10



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:10

- İkiz kulelerde 2 bin 966 kişi, ABD'nin terörle mücadele savaşında ise 500 bin öldüWASHINGTON - Bir Amerikan üniversite tarafından yapılan araştırma, 11 Eylül 2001'den sonra ABD'nin terörlü mücadele sloganıyla başlattığı savaşta Afganistan, Pakistan ve Irak'ta 500 bin civarında insanın hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı. Pentagon bu savaşlarda harcanan paranın 1 trilyon 500 milyar dolar olduğunu söylerken Amerikalı Senatör Jack Reed savaşın toplam maliyetinin 2019'un sonuna kadar 5 trilyon 9 milyar dolar, 2023'e kadar ise 6 trilyon 700 milyarı bulacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bir vakıf üniversitesi olan Brown Üniversitesinin Watson Enstitüsü, Uluslararası Halkla İlişkiler için bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporda 11 Eylül 2001'de ikiz kulelerin yıkılmasıyla, saldırganlar dahil 2 bin 996 kişinin ölmesi ve 6 bin kişinin yaralanmasının ardından ABD'nin başlattığı terörlü mücadele adı altındaki savaşlarda 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydedildi.Toplam rakama askerler, milisler, güvenlik güçleri siviller ve ABD ve müttefiklerinin kaybının dahil olduğu belirtildi. ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker kaybının 7 bin civarında olduğu belirtildi.Rapor, ABD'nin 11 Eylül'den sonra özgürlük getirme ismi altındaki Irak'ın işgalinde 200 bin, Afganistan'da 38 bin 500 kişi, Pakistan'da ise 23 bin 372 kişinin öldüğünü ortaya çıkardı. Rapor 'da ABD'nin tarihindeki en uzun savaş olan ve 17 yıl süren Afganistan'daki savaşın son yıllarda hızını kaybetmesine rağmen en çok sivil ölümünün 2018 yılında olduğuna dikkat çekildi.Irak'ta 15 yıl süren savaşın tahrip ettiği ülkeyi yeniden imarı için 90 milyar dolar gerektiği belirtildi.Raporda, verilen rakamların savaştaki zayiatın tespitindeki zorluklar sebebiyle gerçek rakamların çok altında olduğu belirtildi.'On bir Eylül sonrası İnsan Maliyeti isimli' raporu hazırlayan Nera Crawd: "Bu savaşlardaki toplam ölü sayısını hiç bilmeyebiliriz. Mesela, Irak'ta Musul ve diğer şehirlerin DEAŞ'den geri alınması sırasında on binlerce insan ölmüş olabilir. Fakat onların cesetleri enkaz altından çıkarılmamış olabilir" dedi. Savaşın veya kötü alt yapının yol açtığı dolaylı ölümlerin raporda yer almadığı belirtildi.Brown Üniversitesi'nin raporunda 2016 yılında bu yana ölümlerin 110 bin kadar arttığını belirtti. Raporda, adının terörle mücadele olması sebebiyle Amerikan halkı, basın ve milletvekillerinin bu savaşlardaki can kayıplarına gereken hassasiyeti göstermediği belirtildi.