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İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı

Tekirdağ'da bir fabrikadan ikiz plakalı araç ile 20 ton ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon TL değerinde kumaş alan, ancak götürmeleri gereken adrese teslim etmeyerek kumaşları çaldığı iddia edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.

04.09.2019 22:24

Tekirdağ'ın Ergene'de ilçesindeki çekici ve tıra bir fabrikadan yüklenen ve Adapazarı'na teslim edilmesi istenen 1 milyon lira değerindeki kumaş ortadan kayboldu.

Yöneticilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kayıp kumaşların izini süren jandarma ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

İKİZ PLAKAYLA VURGUN YAPTILAR

Çekici ve dorse plakasının ikiz plaka olduğunu, kumaşları teslim alan sürücünün fabrika yetkililerine ibraz ettiği Selçuk Yıldırım adına düzenlenmiş ehliyetin de sahte olduğunu belirleyen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ikiz plakalı araçlar ve çalınan kumaşlar ile olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ve ilk olarak olayda kullanılan 11 AU 411 plakalı çekiciyi İstanbul Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulan jandarma ekipleri Eyüp ilçesinde de ikiz plakalı dorse ve çalınan kumaşların saklandığı iki ayrı depoyu tespit etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İkiz plakalı çekici ve dorse ile Ergene ilçesindeki fabrikadan Adapazarı'na götürülmek üzere alınan ancak yerine teslim edilmeyen kumaşlara el koyan ekipler olayla ilgili olarak da 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı

Adapazarı, Tekirdağ, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (2)
VOLKAN: Nakliyet firmaları yerine Lojistik firmaları seçilmeli, bunlar dahakurumsal.
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CAKAL ALİ: bence firmalar mali teslim eder iken o gelen insanin ve mal yuklu iken fotosunu cekecek orda ne zaman mal yerine vardi mi o zaman en fazla 6 ay icin de o fotoyu silecek gerek gørur isen parmak izi de alinacak tabi o parmak icin anlasma borc su yerine gecmeyecek sonuc da bos kagit olur ise birileri doldurup baska amac icin de kullanir en mantiklisi foto ve video cekmek ner mallari teslim alir iken ve bu tip suclar da direk mallarina el konacak malli yok ise ømur boyu hapis verir akli basina gel
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