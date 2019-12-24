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İkizinden ayrılmadı

Yalova'da ikiz çocukları olan Ebru ve Servet Çoban çiftinin mutluluğu, prematüre olarak dünyaya gelen ikizlerden birisinin bağırsağında yaşanan patlama sebebiyle kabusa döndü.

24.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:56 İkizinden ayrılmadı
'da ikiz çocukları olan Ebru ve Servet Çoban çiftinin mutluluğu, prematüre olarak dünyaya gelen ikizlerden birisinin bağırsağında yaşanan patlama sebebiyle kabusa döndü. 'de örneğine çok az rastlanan bir ameliyata alınan İzzet Çoban adlı bebek hayata tutunarak ikizini yalnız bırakmadı.

Doğum için Yalova Özel Uzmanlar Hastanesi'ne gelen Ebru Çoban, erken doğumla ikiz çocuklar dünyaya getirdi. Bir kız ve bir erkek olmak üzere ikiz doğuran kadının bebek mutluluğu ise bebeklerden birisinin bağırsaklarından yaşanan patlama sebebiyle hüzne dönüştü. Ölüm riski taşıyan İzzet Efe Çoban adı verilen prematüre bebek acilen ameliyata alındı. Türkiye'de prematüre bebeklerde uygulanması riskli olduğu için örneğine çok rastlanmayan bir ameliyat gerçekleştirildi. Minik bebek, Yardımcı Doç. Dr. Ahmet Güngör tarafından 3 saat süren bir ameliyat sonrasında hayata tutundu. Minik bebek çok zor bir ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı. Bu süreçte annesinin dışarıdan görebildiği ve sütünü sağarak verdiği bebek hızla iyileşti. Doktorunun muayenesi sonrasında taburcu olmasına karar verilen İzzet Efe Çoban adlı bebek, ikizi İrem Nur Çoban'ın yanına ilk kez yatırıldı. Anne Ebru ve baba Servet Çoban ise çocuklarını doğumun ardından ilk kez kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. - YALOVA

Türkiye, Yalova, EFE, Güncel

Kaynak: İHA

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