İkizini Kurtarmak İsterken Boğulan Kişinin Cenazesi Defnedildi

Samsun
'un Atakum
ilçesinde, bedensel engelli ikizini kurtarmak için girdiği denizde boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi.
Denizde boğulan Yunus Ünlü'nün (30) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden alınan cenazesi, İlkadım
ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki baba ocağını götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yenidoğan
Camisi'ne getirildi. Ünlü'nün cenazesi, cuma namazı vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik
Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye Ünlü'nün babası Mahmut Ünlü
ve yakınları ile Canik
Belediye Başkanı Osman Genç
, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz
ve vatandaşlar katıldı.
Yunus Ünlü'nün hastanede tedavisi süren kardeşi Murat Ünlü ise cenazeye katılamadı.
Olay
Dün, Atakum ilçesi Çobanlı Halk İskelesi'nde ailesini cep telefonundan görüntülü arayarak helallik isteyen bedensel engelli Murat Ünlü denize atlamış, ikiz kardeşini kurtarmak için iskeleye gelen Yunus Ünlü de suya girmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlarca sudan çıkarılan ikizlerden Yunus Ünlü, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Samsun, Atakum, Güncel
Kaynak: AA