İkizler Projesi Filmi

Yaşlanan bir kiralık katil artık bu işlerden kurtulmak ister. Bunun için uğraşırken kendini bir savaşın içinde bulur. Savaştığı kişi ise kendisinin 25 yaş daha genç ve en dinç halindeki klonudur. Filmin yönetmenliğini, daha önce 'Pi
'nin Yaşamı' ve 'Kaplan ve Ejderha'yı yöneten Ang Lee üstleniyor. Yönetmen:
Ang LeeSenaryo:
David Benioff, Darren LemkeOyuncular:
Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Douglas Hodge, Ralph Brown, Linda Emond, Theodora Miranne, Andrea Sooch, Ilia Volok, Tim Connolly, Kenny Sheard, David Shae, Shiquita James, Justin James Boykin, Björn Freiberg, Christopher T. Elliott, Chris Goad, Alexandra Szucs, Ilona McCrea, Tony Scott, Jordan Sherley, Jeff J.J. Authors , Daniel Salyers, Hannah Pniewski, William Caraballo, Badonics Titusz, Adrian Valle Torres, Daniel Annone, Thanh-Huy PhanFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Gemini ManYapımcı Firma:
Fosun Group Forever PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Çin, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
04.10.2019İkizler Projesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.