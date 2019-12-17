İkizlere altıncı yaş kutlaması







Muhteşem bir düğün töreni ile 2005 yılında hayatlarını birleştiren Tarabya İngiliz Okulları' nın sahibi Mehmet, Emel Gültekin çifti geçtiğimiz gün ikiz çocukları Esma Mira ve Efe Mirza' nın 6. yaş doğum günlerini The Grand Tarabya otelinde düzenledikleri bir parti ile kutladılar. Lol Bebek ve Aslan Kıral temasında hazırlanan sürpriz doğum günü partisine& ; yaklaşık 75 kişi katıldı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen ve çok mutlu olan Esma Mira ve Efe Mizra okul arkadaşları ile kutladığı partide& ; animatörler ve sihirbazların gösterisi çocuklara& ; eğlenceli birgün geçirtti.& ; İkizlerin hayatlarına renk kattığı ve anlam kazandırdığı Mehmet, Emel Gültekin çiftinin dilekleri çocukları ile daha uzun yıllar boyunca doğum günü kutlamak oldu.