Haberler » Güncel » İkizleri ölüm ayırdı - Haber

İkizleri ölüm ayırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argun son yolcuğuna uğurlanırken, küçük Ömer'in ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.

22.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:36İkizleri ölüm ayırdı
'nın ilçesinde kömürlükte çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argun son yolcuğuna uğurlanırken, küçük Ömer'in ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.
Huzur Mahallesi'nde Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer Argun iddiaya göre kömürlüğe girerek oyun oynamaya başladı. O sırada henüz belirlenmeyen bir neden kömürde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı.
Yangından dolayı çıkamayan 5 yaşındaki Ömer feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Olay duyan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemede bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ömer'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından küçük çocuğun cenazesi Huzur mahallesine getirildi. Doğru mahallede kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Öte yandan Ömer Argun'un ikiz olduğu ve ikizinin ise kız olduğu ve isimin Ümmühan Argun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Seyfettin Aras/İHA)

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:23 Batı Şeria'da Filistinliler ABD ve İsrail bayrakları yaktı
23:19 Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü, öldü
23:15 Koyun sürüsüne otomobil çarptı: 15 koyun telef oldu
23:14 Öğretmenler konserde eğlenerek stres attı
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
21:35 "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
21:15 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Saray'a gidenden genel başkan olmaz
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 23:24:43