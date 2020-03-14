İKK Kadın Meclisi tanıtımı gerçekleşti
İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, Yelken Kulübünde gerçekleşen söyleşiyle tanıtımını yaptı.
14.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:34
İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, Yelken Kulübünde gerçekleşen söyleşiyle tanıtımını yaptı.
İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin tanıtımı önceki gün Yelken Kulübü'nde "Kadın başına" isimli söyleşi programı ile gerçekleşti. Programa İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kadın Meclis, Başkanı Gonca Berktay, konuşmacı olarak Psikolog Öykü Yıldırım Lüleci ve Diyetisyen Merve Tuna katıldı. İzmit kent Konseyi Kadın Meclisinin özenle hazırladığı salonda ayrıca İzmitli kadınların beklentilerini ölçmeye yönelik "Hayalini Paylaş" standı ve bir fotoğraf köşesi yer aldı. Ayrıca kadınların kendilerinin yaptığı karma yağlı boya resim sergisi de katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle gezildi.
"Kadın başına" isimli söyleşi programının açılış konuşmasını yapan İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gonca Berktay, İzmit'te bulunan her bir kadına ulaşma hedefinde olduklarını ve gelecek günlerde kadına dair birçok çalışmaya imza atılacağını belirtti. Berktay, bu heyecanlarına ortak olacak kadınlara ihtiyacı olduklarını belirtirken, kadınların kendilerine yol arkadaşı olmalarından mutluluk duyacaklarını ifade etti.
Programı konuşmacı olarak katılan Psikolog Öykü Yıldırım Lüleci kadının sosyal rollerinden, aile ve toplumdaki yerlerinden bahsederek, kadının kendini gerçekleştirme sürecinde karşılaştığı engelleri anlattı. Lüleci, motivasyon kaynakları üzerine geçmişten günümüze örneklemelerde bulunarak kadının önce kendi potansiyelinin ve değerinin farkına varmasına dikkat çekti.
Programda konuşan ve kadınların sorularını da yanıtlayan Diyetisyen Merve Tuna, "Aç kalmadan kilo vermenin sırları" başlığında beslenme, kilo verme yolları, kilo verirken dikkat edilmesi gereken hususlar, diyet döneminde yapılan hatalar ve sürdürülebilir yeme alışkanlığı kazanma konularında bilgiler verdi. - KOCAELİ
İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin tanıtımı önceki gün Yelken Kulübü'nde "Kadın başına" isimli söyleşi programı ile gerçekleşti. Programa İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kadın Meclis, Başkanı Gonca Berktay, konuşmacı olarak Psikolog Öykü Yıldırım Lüleci ve Diyetisyen Merve Tuna katıldı. İzmit kent Konseyi Kadın Meclisinin özenle hazırladığı salonda ayrıca İzmitli kadınların beklentilerini ölçmeye yönelik "Hayalini Paylaş" standı ve bir fotoğraf köşesi yer aldı. Ayrıca kadınların kendilerinin yaptığı karma yağlı boya resim sergisi de katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle gezildi.
"Kadın başına" isimli söyleşi programının açılış konuşmasını yapan İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gonca Berktay, İzmit'te bulunan her bir kadına ulaşma hedefinde olduklarını ve gelecek günlerde kadına dair birçok çalışmaya imza atılacağını belirtti. Berktay, bu heyecanlarına ortak olacak kadınlara ihtiyacı olduklarını belirtirken, kadınların kendilerine yol arkadaşı olmalarından mutluluk duyacaklarını ifade etti.
Programı konuşmacı olarak katılan Psikolog Öykü Yıldırım Lüleci kadının sosyal rollerinden, aile ve toplumdaki yerlerinden bahsederek, kadının kendini gerçekleştirme sürecinde karşılaştığı engelleri anlattı. Lüleci, motivasyon kaynakları üzerine geçmişten günümüze örneklemelerde bulunarak kadının önce kendi potansiyelinin ve değerinin farkına varmasına dikkat çekti.
Programda konuşan ve kadınların sorularını da yanıtlayan Diyetisyen Merve Tuna, "Aç kalmadan kilo vermenin sırları" başlığında beslenme, kilo verme yolları, kilo verirken dikkat edilmesi gereken hususlar, diyet döneminde yapılan hatalar ve sürdürülebilir yeme alışkanlığı kazanma konularında bilgiler verdi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kent Konseyi, İzmit, Güncel
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