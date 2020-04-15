İKKB, ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), "Birlik Olmanın Gücü" sloganıyla hareket ederek birliğin çatısı altında faaliyet gösteren 48 derneğin katılımıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere COVİD-19 erzak kampanyası başlattı.

Virüs salgınından dolayı ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini ifade eden İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, yaşanan sıkıntının el ele vererek aşılacağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Halkın Bakkalı'dan erzakların temin edileceğini belirten Serter, "Koronavirüs salgını her geçen gün ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Bizler bu salgından dolayı evden çıkmayan bireylerin ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğumuzu göstermek için bu kampanyayı başlattık. Salgından kaynaklı bu kriz döneminde İzmirlilerin yanında olmak için 48 derneğimiz ile birlikte yola çıktık. Bu salgın döneminde başta İzmirliler olmak üzere ülkece ne kadar birbirimize destek olursak o kadar az hasarla atlatırız. Umarım, bu salgın kısa sürede kontrol altına alınır" dedi.