İklim Aksiyon Takımı Kuzey Kutbu'ndan döndü

Çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak adına Kuzey Kutbu'na giden Uzmaract İklim Aksiyon Takımı İstanbul 'a döndü.

Farkındalık oluşturmak ve incelemelerde bulunmak üzere 7 Ocak 2020 Salı günü Kuzey Kutbuna giden Uzmaract İklim Eylem Takımı döndü. Kopenhag aktarmalı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na inen takım üyeleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki hafta Grönland 'da kalan takım gözlemler yaparak birçok ilke imza attı.

"KUZEY KUTBU'NDA BAZI İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

İklim Aksiyon Takımı'ndan Engin Hınçer, "UZMAR İklim Aksiyon Takımı olarak ülkemizi temsil etmek adına, Grönland'da Kuzey Kutbu'nda bazı ilkleri gerçekleştirdik. Amacımız, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine birazcık da olsun dikkat çekmekti. Neler yapabiliriz, oradaki iklim şartları neler onları gözlemledik. Doğal yaşamı gözlemledik. Yerel insanlarla görüştük, röportajlar yaptık. Çok fazla video ve fotoğraf çektik. Tabi ki bu bir ekspedisyondu. Bu ekspedisyonun içerisinde ilk olarak Grönland'ın en kuzeyinde bulunan ve son şehri olan 78 derece meridyeninde bulunan şehre giden ilk Türk ekip olduk. Orada buzul vadisini kızaklarla geçen ilk Türk ekip olma şansını yakaladık. Hava şartları kuzeyde -40'ları gördük, biraz daha güneye indiğimizde -30'ları gördüğümüz zamanlar oldu. Buzul dalışı yapan ilk Türk ekip olduk. Kuzeyde donmuş buz dağlarının arasında vadi geçişi yaptık ve buz dağlarının üzerine tırmanış yapan ilk Türk ekip olduk. Gözlemler yaptık. Bunları da belgeledik. İnsanlarla paylaşacağız. Umarız Uzmar İklim Aksiyon Takımı olarak bir faydamız olur" diye konuştu.

"UMARIM FARKINDALIK YARATIRIZ"

Dalış hakkında bilgi veren Hınçer, "Bu bizim ilk projemizdi. Bunun devamı gelecek. İki hafta kaldık orada. Bir dalış gerçekleştirdik. İklim şartları çok zor. Gitmeden önce bu şartlarda gelmeyin bize demişlerdi. Biz biraz şartları zorladık. Kendi alanlarımızda profesyoneliz. Güvenlik önlemlerimizi her zaman ön planda tuttuk. Dalış profilimiz şöyleydi, yaklaşık 13 metre civarlarında -2.2 soğukluğunda bir suya 15 dakikalık bir dalış gerçekleştirdik. Aşağıda dip yapısıyla ilgili video çektik. Türk Bayrağımızda her zaman yanımızdaydı gururla taşıdık. Gururla hem suyun altında hem de dağların tepesinde açtık. Hem de buzulların tepesinde açtık. Önümüzdeki planlarımızda Avusturalya var. Biliyorsunuz Avusturalya'da aylardır süren bir yangın var. Planlarımızda Amazonlar'da çıkan yangın var. Gözlemlerimiz devam edecek. Biz farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Takım üyesi Müge Erinanç ise, "Bir Türk ekibin bu tür işler yapması, ilk olmak hem ailemizin gurur kaynağı hem de ülkemize gurur kaynağı getireceğine düşünüyoruz. Umarım farkındalık yaratırız" dedi.

Takım üyelerinden Hınçer ve Erinanç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Türk bayrağı açtı.