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- İklim aktivisti Greta Thunberg'e, Alternatif Nobel Ödülü

- İklim aktivisti Greta Thunberg'e, Alternatif Nobel ÖdülüSTOCKHOLM - İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Alternatif Nobel ödülünü kazandı.

25.09.2019 22:28
- İklim aktivisti Greta Thunberg'e, Alternatif Nobel Ödülü
STOCKHOLM - İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Alternatif Nobel ödülünü kazandı.
İsveçli Doğru Yaşam Ödülü Vakfı'nın her yıl verdiği, Nobel Ödülleri'nin alternatifi olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülü (Right Livelihood Award) sahiplerini buldu.
İsveçli İklim aktivisti Greta Thunberg Alternatif Nobel ödülü kazananlar arasında yer aldı. Doğru Yaşam Ödülü Vakfı Başkanı Ole von Uexkull yaptığı açıklamada, "Greta'nın siyasi talepleri tüm dünyada duyuluyor" ifadelerini kullandı. Uexkull ödülü kazanan dünyanın dört bir yanındaki insanların adaletsizliklere karşı ve sürdürülebilir bir gelecek için ayağa kalktıklarını ifade etti.
Alternatif Nobel ödülünü alan diğer 3 kişi ise, Çinli kadın hakları savunucusu Guo Jianmei, Batı Sahralı insan hakları aktivisti Aminatou Haidar ve Brezilyalı yerli halkları lideri Davi Kopenawa oldu. Kazananlar 100 bin euro ile ödüllendirilecek.
İnsan hakları aktivisti Aminatou Haider, Batı Sahra halkı adına bağımsızlık ve adalet için mücadele ettiği için ödüle layık görülürken Çinli Guo Jianmei, Çin'de kadın haklarını güvence altına almak için yaptığı öncü çabalarından dolayı ödül aldı. Yanomami yerli halkı lideri Davi Kopenawa, Amazon ormanlarını ve biyolojik çeşitliği, ayrıca yerli, halkların topraklarını ve kültürünü korumaya yönelik yürekli ve cesur çabaları nedeniyle ödüle layık görüldü.
- İklim aktivisti Greta Thunberg'e, Alternatif Nobel Ödülü

Çin Halk Cumhuriyeti, Greta Thunberg, Nobel Ödülleri, Güncel

Kaynak: İHA

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